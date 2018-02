Champions League: ManCity fertigt Basel ab

Traumstart in die K.o.-Runde in der Fußball Champions League für Manchester City. Der Tabellenführer der Premier League gewann das Achtelfinal-Hinspiel am Dienstagabend beim FC Basel souverän mit 4:0. Auch in Italien rollte am Abend der Ball. Juventus Turin verspielte zu Hause noch eine 2:0-Führung gegen Tottenham Hotspur. Am Ende hieß es 2:2-Unentschieden.

Mit einem Kracher geht es bei den Achtelfinals am heutigen Mittwoch weiter. Real Madrid empfängt am Abend Paris Saint Germain. Im zweiten Spiel mut der von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool beim FC Porto antreten.