Champions League: Leipzig verliert, BVB nur remis

Wieder kein Sieg für Borussia Dortmund in der Gruppenphase der Champions League. Der BVB kam gegen APOEL Nikosia aus Zypern am 4. Spieltag der Gruppe H zu Hause nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Nach dem Remis haben die Schwarz-Gelben kaum noch Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde. In der Tabelle führt Tottenham mit 10 Punkten. Titelverteidiger Real Madrid belegt Rang zwei mit 7 Zählern. Dahinter folgen der BVB und APOEL mit je 2 Punkten.

Leipzig verliert beim FC Porto

Auch der RB Leipzig muss um das Weiterkommen bangen. Die Sachsen kassierten eine 1:3-Niederlage beim FC Porto. Nach dem vierten Spieltag führ Besiktas weiter die Gruppe G mit 10 Zählern an. Zweiter ist jetzt der FC Porto mit 6 Punkten. Die Leipziger folgen auf Rang drei mit 4 Punkten. Schlusslicht ist der AS Monaco mit zwei Zählern.