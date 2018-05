Das Finale in der Champions League 2020 findet im Atatürk Olimpiyat Stadı in Istanbul statt. Diese Entscheidung wurde am Donnerstag beim Treffen des UEFA-Exekutivkomitees in Kiew getroffen.

Zuletzt gab es dort im Jahr 2005 ein Finale in der Königsklasse. Damals trafen Liverpool und der AC Milan im Endspiel aufeinander. 2019 steigt das Finale im neuen Atletico-Stadion Estadio Metropolitano am 1. Juni in Madrid.