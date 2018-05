Champions League: FC Bayern verpasst Finale

Nach einem spannenden und feinen Fußball-Thriller am Dienstagabend hat der FC Bayern München das Finale der Fußball-Champions-League verpasst. Das Heynckes spielte bei Real Madrid im Halbfinal-Rückspiel 2:2. Das Halbfinal-Hinspiel war in München 1:2 verloren gegangen. Damit fehlten dem deutschen Rekordmeister am Ende ein Tor für seinen sechsten Finaleinzug.

Joshua Kimmich hatte die Bayern bereits in der 3. Spielminute in Führung geschossen, doch dann traf Karim Benzema zweimal für den Titelverteidiger. James Ausgleich gut eine halbe Stunde vor Spielende ließ die Münchner nochmals hoffen, aber die Königlichen konnten das Remis über die Zeit retten.

Real Madrid steht damit erneut im Finale der Königsklasse. Den Finalgegner von Real ermitteln AS Rom und der FC Liverpool am Mittwoch. Das Halbfinal-Hinspiel hatten die Engländer mit 5:2 gewonnen. Am 26. Mai findet in Kiew das Endspiel statt. Madrid hat dann die Chance als erster Klub zum dritten Mal hintereinander den Pott zu gewinnen.