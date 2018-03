Champions League: FC Bayern siegt locker bei Besiktas

Der FC Bayern München steht im Viertelfinale der Fußball Champions-League. Im Rückspiel gegen den türkischen Meister Besiktas Istanbul gab es für die Münchner einen 3:1-Sieg. Nach dem 5:0 Hinspiel-Sieg ziehen die Bayern souverän in die nächste Runde der Königsklasse ein. Damit kann das Team von Trainer Jupp Heynckes von der Wiederholung des Triples aus dem Jahr 2013 hoffen.

Die Tore erzielten Thiago in der 18. Minute. In der 46. Minute gingen die Münchner durch ein Eigentor von Gönül mit 2:0 in Führung. Love erzielte für Besiktas in der 59. Minute den Anschlußtreffer. Wagner sorgte in der 84. Minute für den 1:3-Endstand.

Auch Barca im Viertelfinale

Im zweiten Achtelfinal-Rückspiel am Mittwochabend hat der FC Barcelona den FC Chelsea ausgeschaltet. Superstar Lionel Messi führte Barca zu einem 3:0-Sieg. Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit 1:1.