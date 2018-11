Champions League: FC Bayern gewinnt

Am vierten Spieltag der Champions League hat der FC Bayern München in Gruppe E gegen AEK Athen mit 2:0 gewonnen. Robert Lewandowski erzielte beide Tore für die Münchner.

Mit dem Heimsieg nehmen die Bayern klar Kurs auf die K.o.-Runde in der Königsklasse. Das Team von Trainer Niko Kovac hat nun zehn Punkte auf dem Konto und führt die Tabelle vor Ajax Amsterdam an, dass am Abend bei Benfica Lissabon nur 1:1-Unentschieden spielte.

Zudem spielte am Mittwochabend in Gruppe F die TSG 1899 Hoffenheim in Unterzahl bei Olympique Lyon 2:2. Nach dem Remis haben die Kraichgauer nur noch geringe Chancen das Achtelfinale zu erreichen. ManCity führt die Gruppe mit 9 Punkten an, Lyon ist Zweiter mit 6 Punkten. Hoffenheim rangiert auf Rang drei mit 3 Punkten.