Champions League: Erfolge für BVB und Schalke

Erfolge für die beiden deutschen Teams Borussia Dortmund und FC Schalke 04 in der Fußball Champions League. Bundesliga-Spitzenreiter BVB gelang in der Gruppe A beim 4:0-Sieg gegen Atletico Madrid vor ausverkauftem Haus in Dortmund der dritte Sieg im dritten Spiel. Witsel, zweimal Guerreiro und Sancho trafen für die Schwarz-Gelben.

Schalke erreichte auswärts bei Galatasaray Istanbul ein torloses Remis. Die Königsblauen bleiben damit in Gruppe D auch im dritten Spieltag weiter unbesiegt und haben nun gute Chancen auf das Achtelfinale in der Königsklasse.