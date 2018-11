Champions League: BVB und Schalke weiter

Nach dem FC Bayern München haben auch Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 vorzeitig das Achtelfinale in der Fußball Champions League erreicht. Dem BVB reichte dafür am Mittwochabend ein 0:0-Unentschieden gegen den FC Brügge. Die Königsblauen sind trotz einer 1:3-Niederlage beim FC Porto sicher in der nächsten Runde in der Königsklasse.

Atletico Madrid, FC Barcelona, FC Porto und Paris SG haben am Mittwochabend ebenfalls die K.o.-Runde erreicht. Bereits vor dem sechsten Gruppenspieltag schafften am Dienstag der AS Rom, Juventus Turin, Real Madrid, Ajax Amsterdam sowie Manchester City und Manchester United den Sprung in die nächste Runde.

Am 11. und 12. Dezember gibt es die letzten Gruppenspiele. Am 17. Dezember werden dann die Achtelfinal-Spiele ausgelost, die im Februar/März 2019 dann ausgetragen werden.