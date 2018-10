Champions League: Bayern nur remis gegen Ajax

Am 2. Spieltag der Champions League haben sich der FC Bayern München und Ajax Amsterdam mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Mats Hummels traf in der 4. Minute per Kopf zur frühen Führung für die Münchener. Arjen Robben hatte viel Zeit zu flanken, Hummels war nach einem Standard vorne geblieben und konnte so völlig frei ins Tor köpfen. In der 22. Minute erzielte Noussrai Mazraoui den Ausgleichstreffer für Ajax.

Die Holländer holen einen verdienten Punkt in München. Die Gäste hatten sogar über das komplette Spiel gesehen die besseren Chancen, um zu gewinnen.

In Gruppe E haben Ajax und die Bayern jetzt jeweils 4 Punkte auf dem Konto. Dritter ist Benfica Lissabon mit 3 Punkten, das am Abend bei AEK Athen mit 3:2 siegte. Die Griechen sind Tabellenletzter mit Null Punkten.