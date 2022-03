Champions League: Bayern gegen Villarreal

Der FC Bayern München trifft in Champions-League-Viertelfinale auf den FC Villareal. Das Hinspiel findet am 5. oder 6. April in Spanien statt, das Rückspiel am 12. oder 13. April in München.



Die weiteren Viertelfinals im Überblick: FC Chelsea spielt gegen Real Madrid. Manchester City muss gegen Atletico Madrid ran und Benfica Lissabon spielt gegen den FC Liverpool.



Auch die Viertelfinalspiele der Europa League wurden ausgelost. Eintracht Frankfurt hat den FC Barcelona zugelost bekommen. Der RB Leipzig bekommt es mit Atalanta Bergamo zu tun.