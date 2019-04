Champions League: Barca und Ajax im Halbfinale

Der FC Barcelona und Ajax Amsterdam haben das Halbfinale in der UEFA Champions League erreicht. Barca siegte im Viertelfinal-Rückspiel gegen den englischen Rekordmeister Manchester United am Dienstagabend mit 3:0. Bereits das Hinspiel hatten die Katalanen mit 1:0 gewonnen.

Ajax hat indes Juventus Turin aus dem Wettbewerb geworfen. Nach einem 1:1 im Hinspiel siegte der niederländische Rekordmeister überraschend im Rückspiel mit 2:1 bei Juve und löste damit erstmals nach über zwanzig Jahren wieder das Ticket fürs Halbfinale. Die Gegner der beiden Halbfinalisten werden am Mittwoch (17.04.2019) ermittelt.

Ajax trifft im Halbfinale der Königsklasse auf den Gewinner der Partie Tottenham/ManCity. Barca spielt in der Runde der besten Vier gegen den Sieger Liverpool/Porto. Die Halbfinal-Hinspiele werden am 30. April und 1. Mai ausgetragen. Die Rückspiele finden am 7. und 8. Mai statt. Das Finale steigt am 1. Juni in Madrid.