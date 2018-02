Champions League 2018/2019 mit neuen Anstoßzeiten

Von der kommenden Saison 2018/2019 gibt es in der Fußball Champions League Änderungen. In der Gruppenphase bleibt es bei 32 Teams, ein Verband kann maximal fünf Teams in der Gruppenphase stellen, teilte die UEFA mit. Allerdings erhalten die vier am höchsten eingestuften Nationalverbände – aktuell Spanien, Deutschland, England und Italien – vier feste Startplätze, der Vierte muss nicht mehr in die Playoffs. Es nehmen also 16 Teams dieser Nationen teil.

Dabei sind auch die zwei besten Teams aus den zwei Nationalverbänden Frankreich, Russland (4) und die Meister aus den Verbänden auf Rang 7 bis 10: Portugal, Ukraine, Belgien, Türkei (4). Dazu kommt noch der Titelverteidiger sowie der Titelträger der Europa League. Sechs Tickets werden über die Qualifikation vergeben.

Ab der Gruppenphase bleibt bezüglich des Formats alles beim alten. Jedoch gibt es künftig unterschiedliche Anstoßzeiten, wie in der UEFA Europa League (18:55 und 21:00 Uhr MEZ). Bisher haben in der Königsklasse alle Spiel um 20.45 Uhr begonnen.