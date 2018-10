Champions League 2. Spieltag: BVB und Schalke siegen

Am 2. Spieltag der Champions League hat Borussia Dortmund im eigenen Stadion gegen AS Monaco mit 3:0 gewonnen. Der nach der Pause eingewechselte Jacob Bruun Larsen erzielte in der 51. Minute das Führungstor für den BVB. In der 72. Minute baute Paco Alcácer die Dortmunder Führung weiter aus. In der Nachspielzeit erzielte Reus nach einer Vorlage von Bruun Larsen den Endstand zum 3:0 für den BVB.

Nachdem in Gruppe A Atletico Madrid den FC Brügge ebenfalls besiegte, steht nun das Tor zum Achtelfinale für den BVB und die Spanier weit offen. Beide Teams haben sechs Punkte auf dem Konto.

Schalke gewinnt gegen Moskau

Der FC Schalke 04 hat am zweiten Spieltag auswärts bei Lokomotive Moskau mit 1:0 gewonnen. In der 88. Minute erzielte Weston McKennie den späten Schalker Siegtreffer. In Gruppe D haben Schalke und die Elf vom FC Porto, die gegen Galatasaray am Abend mit 1:0 siegte, jeweils vier Punkte auf dem Konto. Istanbul ist Dritter, Moskau mit Null Punkten Schlusslicht.