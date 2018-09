Celine Dion: Letzte Show in Las Vegas im Juni 2019

Popstar Celine Dion („My Heart Will Go On“) wird im Sommer nächsten Jahr ihre regelmäßigen Auftritte in Las Vegas beenden. Wie die 50-jährige kanadische Sängerin auf Facebook mitteilte, soll die letzte Show in der Casino-Stadt am 8. Juni 2019 im Colosseum des Caesars Palace über die Bühne gehen.

„Ich habe definitiv gemischte Gefühle über diesen letzten Lauf. Las Vegas ist zu meiner Heimat geworden und die Auftritte im Colosseum im Caesars Palace waren in den letzten zwei Jahrzehnten ein großer Teil meines Lebens. Es war eine unglaubliche Erfahrung und ich bin so dankbar an all die Fans, die uns im Laufe der Jahre besucht haben“, postete die Sängerin.