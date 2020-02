Im Rennen um den CDU-Vorsitz will am heutigen Faschingsdienstag wohl Friedrich Merz seinen Hut in den Ring werfen.

Laut Medienberichten will sich der 64-jährige Ex-Fraktionschef am Vormittag dazu äußern und wohl seine Kandidatur bekanntgeben.

Gestern wurde bekanntgegeben, dass der neue CDU-Chef Ende April (25.04.) auf einem Sonderparteitag gewählt werden soll.

Bisher hat nur der frühere Umweltminister Norbert Röttgen seine Kandidatur für den Parteivorsitz offiziell angekündigt.