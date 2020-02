CDU-Vorsitz: Merz und Laschet kandidieren

Jetzt also doch – NRW-Landeschef Armin Laschet und Ex-Fraktionschef Friedrich Merz werden ins Rennen um den CDU-Vorsitz einsteigen. Beide kündigten am Montag offiziell ihre Kandidatur an.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verzichtet auf eine Kandidatur, soll aber im Falle eine Sieges von Laschet, dessen Stellvertreter – also CDU-Vize – werden.

Bislang hatte nur Ex-Umweltminister Norbert Röttgen seine Kandidatur für den Parteivorsitz offiziell angekündigt. Er will sich im Rennen um den CDU-Vorsitz mit einer Frau bewerben.

„Die zweite Person in meinem Team wird eine Frau sein“, hat der 54-jährige Politiker bei Twitter gepostet. Wer in dem Duo die Frau sein wird, hat Röttgen in dem Post nicht verraten.

Jetzt wird es spannend, wer auf „noch“ CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer folgt. Auf einem Sonderparteitag am 25. April soll ein neuer CDU-Chef oder -Chefin gewählt werden.