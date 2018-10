CDU-Vorsitz: Konservative unterstützen Merz

Konservative in der CDU unterstützen Ex-Fraktionschef Merz als Merkel-Nachfolger.

Der CDU-Wirtschaftsrat hat sich hinter die Kandidatur von Ex-Fraktionschef Friedrich Merz um den Parteivorsitz gestellt. „Mit Friedrich Merz erweitert sich das Feld um einen aussichtsreichen, attraktiven Kandidaten, der schon als Fraktionsvorsitzender immer alle verschiedenen innerparteilichen Positionen gut integrieren konnte“, sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger, der „Rheinischen Post“ (Mittwochsausgabe).

Der Wirtschaftsrat sieht Merz zudem als geeignet an, verloren gegangene Wähler zur CDU zurückzuholen. „Es sind mitnichten nur die Zuwanderungspolitik und die innere Sicherheit, sondern auch die mangelhafte Ausrichtung auf die Soziale Marktwirtschaft, die Unionswähler seit 2013 in verschiedene Richtungen getrieben hat“, so Steiger.

Mit Wolfgang Bosbach unterstützt ein weiteres CDU-Schwergewicht die Kandidatur von Friedrich Merz und ruft seine seine Partei zu respektvoller Debattenkultur auf. „So, wie es in den letzten Monaten war, konnte es nicht auf Dauer weitergehen“, sagte Bosbach der „Passauer Neuen Presse“ (Mittwochausgabe).

Der Innenexperte der CDU warnt gleichzeitig vor einem vorschnellen Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel, „denn ansonsten würde die SPD mit hoher Wahrscheinlichkeit sofort aus der Koalition ausscheiden“. Die Folgen wären aus seine Sicht entweder Neuwahlen oder ein erneutes Gezerre um die Bildung einer Jamaika Koalition. Bosbach sagte der „Passauer Neuen Presse“: „In beiden Varianten gäbe es einen monatelangen politischen Stillstand.“

CDU-Vize Klöckner fordert Regionalkonferenzen

CDU-Vizechefin Julia Klöckner hat angesichts von mehreren Bewerbern um den CDU-Parteivorsitz die Einberufung von Regionalkonferenzen gefordert. „Wichtig wird sein, dass sich die Kandidaten den Mitgliedern nun vorstellen, sie die Möglichkeit haben, die Personen und ihre Ideen und Vorstellungen besser kennenzulernen“, sagte Klöckner der „Rheinischen Post“ (Mittwochsausgabe).

„Regionalkonferenzen hielte ich hierfür für ein gutes und geeignetes Format.“ Für sich selbst schloss Klöckner eine Kandidatur aus. „Es mangelt ja nicht an Kandidaten“, sagte sie. Als Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft und Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz habe sie einen wirklich vollen Terminkalender, gerade auch mit Blick auf die anstehenden Kommunalwahlen.

„Da habe ich nicht vor, auch noch den Parteivorsitz zu übernehmen.“ Inhaltlich betonte Klöckner, zusammen mit der Diskussion um das Grundsatzprogramm werde es auch darum gehen, in welche Richtung die Volkspartei CDU in diesen Zeiten steuern wolle. „Ich meine, die CDU muss weder nach rechts oder nach links rücken, sondern breiter werden. Das ist Volkspartei.“