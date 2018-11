CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer „AKK“ will sich in der kommenden Woche zu ihrer Kandidatur für den Parteivorsitz äußern. Das teilte sie am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Ein Termin soll demnach zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

„Weitere Äußerungen zur Kandidatur Parteivorsitz allerdings erst nächste Woche. Termin folgt“, twitterte die 56-jährige Saarländerin.