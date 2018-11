CDU-Vorsitz: AKK-PK zur Kandidatur am Mittwoch

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will sich am Mittwoch zu ihrer Kandidatur für den Parteivorsitz auf einer Pressekonfrerenz (PK) äußern. Das teilte sie am Dienstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. „Pressekonferenz zu meiner Kandidatur für Bundesvorsitz @CDU Deutschlands morgen, 07.11.2018, 11:00 Uhr, Landesvertretung des Saarlandes in Berlin“, twitterte die 56-Jährige.

Die Saar-CDU hatte Kramp-Karrenbauer am Montag offiziell als Kandidatin nominiert. Ihre Hauptkonkurrenten um den CDU-Vorsitz sind der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der neue CDU-ChefIn wird Anfang Dezember in Hamburg gewählt.