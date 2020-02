CDU plant Sonderparteitag

Jetzt also doch – die CDU will die Führungsfrage zügig klären. Auf einem Sonderparteitag am 25. April soll ein neuer CDU-Chef oder -Chefin gewählt werden.

Bisher hat nur Ex-Umweltminister Norbert Röttgen seine Kandidatur für den Parteivorsitz offiziell angekündigt. Als weitere Anwärter auf die Nachfolge der scheidenden Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer gelten auch NRW-Landeschef Armin Laschet, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Ex-Fraktionschef Friedrich Merz.

Mit der Wahl der neuen Parteispitze – ob Mann oder Frau – wird wohl auch das Signal für eine Kanzlerkandidatur verbunden.