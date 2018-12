CDU bestimmt heute Merkel-Nachfolge

CDU-Parteitag beginnt heute: Partei wählt neue Spitze – Wer folgt auf Merkel?

Heute entscheiden auf dem CDU-Parteitag in Hamburg 1001 Delegierte wer künftig an der Spitze die Geschicke der Partei leiten wird. Der 31. Parteitag beginnt mit der letzten Rede von Angela Merkel als CDU-Vorsitzenden.

Dann stellen sich die Kandidaten den Delegierten nochmals vor. Ein knappes Rennen um den Vorsitz wird zwischen zwei Kandidaten erwartert: Als Favoriten für die Merkel-Nachfolge gelten die bisherige Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und der frühere Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz. Am späten Nachmittag soll das Ergebnis feststehen.

Mit dem heute beginnenden Parteitag endet zugleich die Ära Merkel. Seit dem Jahr 2000, also seit 18 Jahren ist Merkel CDU-Chefin. Seit 2005 auch Bundeskanzlerin was sie bis 2021 noch bleiben will.