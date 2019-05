Catterfeld hört bei „The Voice“ auf

Sängerin Yvonne Catterfeld hört als Jurorin bei der Castingshow „The Voice of Germany“ auf. „Schweren Herzens verabschiede ich mich nach 3 intensiven Jahren“, schrieb sie bei Instagram. „Ich habe es geliebt, als Coach für andere da zu sein“, so Catterfeld weiter.

Die Arbeit bei der Castingshow habe sie inspiriert und ihre eigene Leidenschaft für die Musik geweckt. Jetzt wolle sie sich wieder mehr Zeit für sich nehmen um an ihrem „Potential zu arbeiten“ und „auch endlich neue Songs zu schreiben“, schrieb die Sängerin in dem Post weiter.