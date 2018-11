Nach „The Voice of Germany“ und „The Voice Kids“ gibt es ab dem kommenden Monat ein weiteres „Voice“-Format: „The Voice Senior“ – eine Casting-Show für Ältere. In vier Folgen wird im Dezember unter Gesangstalenten ab 60 Jahren die bestimmte Stimme gesucht.

Sat.1 zeigt vier Folgen des neuen Ablegers jeweils sonntags und freitags um 20:15 Uhr am 23., 28., und 30. Dezember sowie das große Finale am 4. Januar 2019. Sascha Vollmer und Alec Völkel von The BossHoss, Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Sasha batteln dann um die beste Stimme. Moderiert wird „The Voice Senior“ von Lena Gercke und Thore Schölermann.