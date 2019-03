BVB wieder vor den Bayern

Borussia Dortmund ist wieder Spitzenreiter in der Fußball-Bundesliga. Der BVB siegte am 27. Spieltag am Samstagnachmittag zu Hause gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0 und löst damit den FC Bayern München an der Tabellenspitze ab. Die Münchner kamen auswärts beim SC Freiburg nicht über ein 1:1-Remis hinaus und rutschen deshalb auf Rang zwei der Tabelle ab.

Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: Fortuna Düsseldorf siegt gegen Borussia Mönchengladbach klar mit 3:1. Der 1. FC Nürnberg gewinnt gegen den FC Augsburg das Bayern-Duell mit 3:0. Werder Bremen schlägt den 1. FSV Mainz 05 mit 3:1. Am Abend feierte der RB Leipzig ein 5:0-Sieg gegen Hertha BSC Berlin und ist damit Tabellendritter.