BVB weiter neun Punkte vor Bayern

Borussia Dortmund bleibt auch nach dem 13. Spieltag in der Fußball-Bundesliga mit neun Punkten vor dem FC Bayern München an der Tabellenspitze. Der BVB siegte zu Hause gegen den SC Freiburg mit 2:0 und hat nun 33 Punkte auf dem Konto. Der FC Bayern München klettert durch einen 2:1-Auswärtssieg in Bremen zumindest vorrübergehend mit 24 Punkten auf Platz 3.

Die schärfsten BVB-Verfolger Gladbach, Frankfurt und Leipzig absolvieren ihre Spiele erst am Sonntag. Die weiteren Ergebnisse der bisherigen Spiele: Der VfB Stuttgart schlägt den FC Augsburg 1:0. Hannover 96 kassiert gegen Hertha BSC Berlin eine 0:2-Heimpleite, Hoffenheim gegen Schalke endete 1:1-Remis. Bereits am Freitag unterlag Düsseldorf gegen Mainz mit 0:1.