BVB verpasst Schalke 4:0-Packung

Am ersten Spieltag nach der Corona-Pause hat sich Borussia Dortmund in Top-Form gezeigt und im Revierderby den FC Schalke 04 gedemütigt. Der BVB siegte am Samstagnachmittag souverän mit 4:0 gegen die Königsblauen.

Auch Hertha BSC Berlin holte beim 3:0 bei der TSG 1899 Hoffenheim einen wichtigen Dreier. Der VfL Wolfsburg gewinnt beim FC Augsburg mit 2:1. RB Leipzig und der SC Freiburg spielen 1:1-Remis, die Partie Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn endet torlos.

Am Samstagabend treffen Frankfurt und Mönchengladbach aufeinander. Am Sonntag finden zwei Spiele statt: 1. FC Köln – FSV Mainz 05 und Union Berlin – FC Bayern München. Am Montag 18. Mai wird der 26. Spieltag mit der Partie Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen abgeschlossen.