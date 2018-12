BVB und Schalke gewinnen letzte Gruppenspiele

In der Fußball Champions League haben die beiden deutschen Teams FC Schalke 04 und Borussia Dortmund in ihren letzten Gruppenspielen Siege eingefahren. Die Königsblauen siegten in Gruppe D gegen Lokomotive Moskau mit 1:0. Der BVB gewann beim AS Monaco in Gruppe A mit 2:0.

Der BVB zieht nun nach dem 6. Spieltag der Vorrunde als Gruppenerster ins Achtelfinale der Königsklasse ein. Die Schalker erreichen die K.o.-Runde als Zweiter in ihrer Gruppe.

Eine Runde weiter sind auch Atletico Madrid, Barcelona, Tottenham, Paris SG, Liverpool und der FC Porto. Die Auslosung für das Achtelfinale wird am kommenden Montag im UEFA-Hauptquartier in Nyon stattfinden.