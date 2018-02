BVB und Augsburg trennen sich 1:1

Zum Abschluss des 24. Spieltags in der Fußball-Bundesliga spielten Borussia Dortmund und der FC Augsburg am Montagabend 1:1-Unentschieden. Reus brachte in der 16. Minute die Dortmunder in Führung. Augsburgs Danso erzielte den Ausgleichstreffer in der 73. Minute.

Nach 90 Minuten zeigte die Dortmunder Anzeigetafel ein gerechtes Remis an. Die Schwarz-Gelben haben vor heimischer Kulisse eine mäßige Leistung geboten, die Fuggerstädter haben sich diesen Punkt redlich erkämpft.

Nach dem Unentschieden bleibt der BVB Tabellenzweiter – 19 Punkte hinter den souverän führenden Bayern. Augsburg belegt den achten Tabellenplatz.