BVB übernimmt vorerst wieder Tabellenführung

Borussia Dortmund hat sich am 29. Spieltag der Fußball-Bundeslige zu Hause am Samstagabend mit 2:1 gegen den FSV Mainz 05 druchgesetzt und damit zumindest vorerst wieder die Tabellenführung vor dem FC Bayern München übernommen. Der BVB kommt nun auf 66 Punkte, die Bayern haben aktuell 64 Punkte bei einem Spiel weniger. Der Rekordmeister aus Bayern spielt am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf und kann mit einem Sieg bei den Rheinländern wieder die Führung übernehmen.

Die weiteren Ergebnisse der Samstags-Begegnungen: VfB Stuttgart kassiert im Abstiegskampf gegen Bayer 04 Leverkusen eine 0:1-Niederlage. Hannover 96 unterliegt Borussia Mönchengladbach mit 0:1 und der SV Werder Bremen klettert nach einem 2:1-Sieg beim SC Freiburg auf den sechsten Tabellenplatz. RB Leipzig hat sein Heimspiel am Samstagnachmittag gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0 gewonnen. Durch den Sieg festigen die Leipziger den dritten Tabellenplatz.

Bereits am Freitag trennten sich Nürnberg und Schalke mit 1:1-Remis. Am Sonntag spielen noch Hoffenheim gegen Hertha BSC Berlin und am Abend wird der 29. Spieltag mit der Partie Frankfurt gegen Augsburg beendet.