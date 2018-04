BVB schlägt Stuttgart, Frankfurt und Hoffenheim spielen remis

In der Fußball-Bundesliga hat sich Eintracht Frankfurt am 29. Spieltag vorerst auf den vierten Platz vorgearbeitet. Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich die Hessen von der TSG 1899 Hoffenheim 1:1-Unentschieden. Luka Jovic brachte die Frankfurter in der 49. Minute in Führung, Serge Gnabry glich sieben Minuten später aus.

Bereits im ersten Sonntagsspiel am Nachmittag hat Borussia Dortmund 3:0 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Pulisic, Batshuayi und Philipp waren die Torschützen für die Dortmunder.

Mit dem Dreier festigt der BVB seinen dritten Tabellenplatz und rückt bis auf einen Punkt an den Tabellenzweiten FC Schalke 04 heran. Nächsten Sonntag (15.04.) steht damit das Topspiel des 30. Spieltags fest: Schalke empfängt im Revierderby den BVB.