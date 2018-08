BVB schlägt Leipzig, Mainz den VfB

Starkes Borussia Dortmund gewinnt am Sonntag gegen RB Leipzig mit 4:1. Mainz feiert 1:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart.

Borussia Dortmund ist nach dem ersten Spieltag in der Fußball-Bundesliga Tabellenführer. Zum Bundesliga-Auftakt siegte der BVB zu Hause gegen den RB Leipzig mit 4:1.

Jean-Kevin Augustin hatte die Sachsen gleich in der 1. Minute in Führung gebracht, Mahmoud Dahoud konnte in der 21. Minute aber für die Schwarz-Gelben ausgleichen. Ein Eigentor von Leipzigs Marcel Sabitzer in der 40. Minute brachte die Wende. Axel Witsel legte in der 43. für Dortmund nach.

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Leipziger aktiv, holten sich viele Ecken heraus, brachten den Ball aber nicht in die Mitte. Dortmund stand vor dem eigenen Kasten kompakt und traf in der Nachspielzeit erneut durch Marco Reus, der schon das Eigentor „vorbereitet“ hatte.

Mainz schlägt Stuttgart

Bereits am Sonntagnachmittag hat der 1. FSV Mainz 05 den VfB Stuttgart mit 1:0 geschlagen. Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer eine von Kampf geprägte Partie, in der sich beide Mannschaften neutralisierten.

Nach dem Seitenwechsel gab es zunächst keine personellen Wechsel. Auf beiden Seiten offenbarten sich allerdings Schwächen im Spielaufbau. In der 60. Minute hatten die Gäste etwas Glück, als es keinen Handelfmeter für Mainz gab: Emiliano Insua hatte den Ball im eigenen Strafraum an den ausgestreckten Arm bekommen.

In der Schlussphase erhöhten die Mainzer den Druck und gingen in der 76. Minute durch einen Treffer von Anthony Ujah in Führung. Im Anschluss drängten die Gäste auf den Ausgleich, waren dabei aber nicht effektiv genug.