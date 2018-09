BVB schlägt Brügge, Schalke verpasst Sieg

Champions League: BVB feiert Sieg in Brügge. Schalke spielt zu Hause gegen Porto remis.

Zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase hat der FC Schalke 04 in der Gruppe D gegen den FC Porto mit einem 1:1 unentschieden gespielt. Breel Embolo brachte Schalke in der 63. Minute in Führung, Otavio glich zwölf Minuten später per Elfmeter aus.

In der parallel ausgetragenen Partie in Gruppe A siegte Borussia Dortmund beim FC Brügge mit 1:0. Hier schoss Christian Pulisic erst in der 85. Minute den entscheidenden Treffer.