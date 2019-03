BVB scheitert an Tottenham, Real an Ajax

In der Champions League ist Borussia Dortmund im Achtelfinale gegen Tottenham Hotspur ausgeschieden. Die Dortmunder verloren die Partie am Dienstagabend 0:1. Das Hinspiel in England hatten sie 0:3 verloren.

Auch der Titelverteidiger Real Madrid ist am Abend im Achtelfinale ausgeschieden. Ajax Amsterdam siegte bei den Königlichen überraschend mit 4:1 und steht damit im Viertelfinale. Das Hinspiel hatte Madrid noch mit 2:1 gewonnen.

In der Champions League sind in der kommenden Woche aus deutscher Sicht noch Schalke 04 und Bayern München gefordert.