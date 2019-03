BVB punktet bei der Hertha

Am 26. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund bei Hertha BSC Berlin in einer temporeichen Partie mit 3:2 gewonnen. In der Tabelle ist der BVB damit wieder auf Platz eins mit drei Punkten Abstand auf den FC Bayern München – zumindest vorerst bis Sonntag – der sein Spiel „dahoam“ gegen Mainz 05 dann am Abend noch vor sich hat.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstag: Schalke verliert gegen Leipzig mit 0:1. Hoffenheim holte beim 1:1 in Stuttgart einen Punkt. Augsburg gewinnt souverän mit 3:1 gegen Hannover und Wolfsburg schickte Düsseldorf mit einer 5:2-Packung nach Hause.