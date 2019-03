BVB patzt in Augsburg

In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund beim FC Augsburg gepatzt. Zum Auftakt des 24. Spieltags hat der Tabellenführer bei den Fuggerstädtern mit mit 1:2 verloren. Dong-Won Ji hatte in der 24. und 67. Minute für die Augsburger getroffen. Dortmunds Paco Alcácer gelang in der 81. Minute nur noch der Anschlusstreffer.

Augsburg hat sich mit dem Sieg drei wichtige Punkte gesichert, um Abstand vom Relegationsplatz zu bekommen. Der BVB kann am Samstag vom Titelverteidiger FC Bayern München nach Punkten eingeholt werden. Die Bayern sind im Abendspiel bei Borussia Mönchengladbach zu Gast.