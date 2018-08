In Runde eins des DFB-Pokals haben es in den Montagsspielen die Favoriten in die zweite Runde geschafft. Zuletzt zitterte sich spät Abends Borussia Dortmund in die 2. Pokalrunde. Der BVB siegte knapp gegen Greuther Fürth mit 2:1 nach Verlängerung.

Mühe hatte auch Hertha BSC Berlin. Die alte Dame gewann bei Eintracht Braunschweig ebenfalls mit 2:1. Das gleiche Ergebnis gab es auch im Duell der Zweitligisten SC Paderborn und dem FC Ingolstadt. Der SC Freiburg tat sich hingegen beim Energie Cottbus schwer. Die Freiburger siegten gegen den Drittligisten erst im Elfmeterschießen mit 3:5.

Die zweite Pokalrunde wird am 30./31. Oktober ausgetragen. Achtelfinale, Viertel- und Halbfinale erst im nächsten Jahr. Am 25. Mai 2019 findet dann im Berliner Olympiastadion das Finale statt.