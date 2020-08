BVB mit Fehlbetrag von fast 44 Mio. €

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund veröffentlicht Geschäftszahlen 2019/2020 – BVB schreibt infolge Corona rote Zahlen.

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA hat im Geschäftsjahr 2019/20 eine Bruttokonzerngesamtleistung (mit Transfererlösen) in Höhe von fast 487 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Konzernergebnis weist nach Angaben der Schwarz-Gelben einen Fehlbetrag in Höhe von fast 44 Millionen Euro aus.

„Das komplette abgelaufene Jahrzehnt war sehr gut, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich … Wirtschaftlich haben wir in diesen Jahren immer tiefschwarze Zahlen geschrieben. Dann kam Corona“, sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke anlässlich der Bilanzpressekonferenz der GmbH & Co. KGaA.

„Durchgreifend schwarze Zahlen werden wir erst dann wieder schreiben, wenn wir keine Restriktionen bei den Zuschauern haben“, so Watzke weiter.