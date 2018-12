BVB kassiert in Düsseldorf erste Saison-Pleite

Am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Tabellenführer Borussia Dortmund seine erste Niederlage in der laufenden Saison kassiert. Der BVB unterlag am Dienstagabend beim Aufsteiger Fortuna Düsseldorf mit 1:2.

Der schärfste BVB-Verfolger Borussia Mönchengladbach hat indes gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:0 gewonnen. Die Gladbacher haben mit dem Dreier den Rückstand auf die Schwarz-Gelben auf sechs Punkte verkürzen können.

In den weiteren Dienstagsspielen trennten sich Hertha BSC Berlin und der FC Augsburg mit 2:2-Unentschieden. Der VfL Wolfsburg siegte zu Hause gegen den VfB Stuttgart mit 2:0.

Am Mittwoch stehen noch fünf Spiele auf dem Programm. Das Topspiel steigt in München. Der FC Bayern, aktuell Tabellendritter, empfängt den Viertplatzierten RB Leipzig.