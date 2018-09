BVB in Brügge, Schalke empfängt Porto

Fußball-Fans quer durch Europa können sich freuen: Heute startet die Gruppenphase in der Champions League. Von den vier deutschen Teams die in der Königsklasse um den Titel kämpfen, sind heute zwei im Einsatz.

In Gruppe A ist Borussia Dortmund am Abend beim Club Brügge zu Gast. In Gruppe D empfängt der FC Schalke 04 in Gelsenkirchen den FC Porto. Beide Spiele werden um 21 Uhr angepfiffen.

Für den FC Bayern München und die TSG 1899 Hoffenheim beginnt die Gruppenphase dann am Mittwoch. Die Bayern gastieren bei Benfica Lissabon, Hoffenheim bei Schachtar Donezk.