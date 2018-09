Der US-Schauspieler Burt Reynolds ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren, berichtete am Donnerstag das US-Magazin TMZ. Der Hollywoodstar sei am Morgen in einem Krankenhaus in Florida den Folgen eines Herzinfarkts erlegen.

Zu seinen bekanntesten Rollen gehört die Figur des „Bandit“ in dem Film „Ein ausgekochtes Schlitzohr“ aus dem Jahr 1977. Auch Filme wie „Auf dem Highway ist die Hölle los“ oder „Boogie Nights“ machten ihn berühmt.