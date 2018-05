Buntes Haus darf bunt bleiben – vorerst

Regierungspräsidium Tübingen hat entschieden: „Buntes Haus“ in Hayingen kann bunt bleiben, aber …

Ein buntes Haus in der baden-württembergischen Gemeinde Hayingen (Landkreis Reutlingen) darf vorerst bunt bleiben. Das hat das Tübinger Regierungspräsidium im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens entschieden. Zwar hält auch die Tübinger Behörde die gewählte Gestaltung bezogen auf die Umgebung für fremd und störend. Wie das Amt mitteilte, reichen die gesetzlichen Instrumentarien jedoch nicht aus, um eine Änderung des umstrittenen und auffälligen Farbanstrichs des Gebäudes in der Ortsmitte zu erzwingen. Aber: Bei künftigen Neuanstrichen des Gebäudes, so die Behörde, greife allerdings die im Nachgang zu dem umstrittenen Farbanstrich vom Hayinger Gemeinderat beschlossene Gestaltungssatzung.

In dem Verfahren bei der Tübinger Behörde ging es um die Frage, ob der von einem Hayinger Bürger für sein Gebäude und insbesondere für die Umrahmung der Fenster gewählte Farbanstrich bzw. die gewählte Ausgestaltung auf die Umgebung verunstaltend wirkt und daher zu beseitigen ist. Das Gebäude erhielt im Jahr 2016 einen grellorangen Farbanstrich mit unter anderem gelbem Sockel und unterschiedlich verlaufender, gelber Bänderung der Fenster.