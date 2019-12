Bundesweit elf Lotto-Sechser

Bei der Lotto-Ziehung am vergangenen Samstag haben quer durch Deutschland gleich elf Tickets die berühmten „sechs Richtigen“ erzielt. Die in Baden-Württemberg (2), Bayern (3), Hessen (2), Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen gespielten Lotto-Sechser sind jeweils knapp 162.000 Euro wert, wie Lotto Deutschland mitteilte.

Am 18. Dezember 18 Millionen Euro im Jackpot

Der Lotto-Jackpot wurde indes erneut nicht geknackt. Zum siebten Mal in Folge ist der erst Rang im Klassiker 6aus49 unbesetzt geblieben. Bei der nächsten Ausspielung am Mittwoch, 18. Dezember 2019, können die richtigen Lottozahlen plus passender Superzahl bis zu 18 Millionen Euro bringen.

Lottozahlen 6aus49 werden zweimal die Woche am Mittwoch und Samstag gezogen. Die Live-Ziehung der Mittwochs-Lottozahlen findet im Internet um 18.25 Uhr statt.