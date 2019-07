Helikopter der Bundeswehr in Niedersachsen abgestürzt: In Aerzen im niedersächsischen Landkreis Hameln-Pyrmont ist am Montag ein Hubschrauber abgestürzt. Mindestens eine Person soll bei dem Vorfall ums Leben gekommen sein, berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Polizeiangaben.

Laut Berichten der „Bild“ sowie des Radiosenders FFN soll es sich um einen Bundeswehr-Hubschrauber handeln. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.