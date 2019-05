Bundestrainer Löw in Klinik

Bundestrainer Joachim Löw ist nach einem Sportunfall in einer Klinik . Löw habe sich eine Arterie gequetscht, was einen stationärer Aufenthalt notwendig mache, teilte der DFB auf seiner Internetseite mit. Die Behandlung des DFB-Coaches verlaufe gut.

„Der zuständige Arzt hat dem Bundestrainer aber geraten, sich in den kommenden Wochen noch zu schonen“, heißt es weiter. “Ich fühle mich schon wieder ganz gut … Ich bin in ständigem Austausch mit meinem Trainerteam, und wir werden auch rund um die beiden Länderspiele in engem telefonischen Kontakt bleiben“, sagte Löw.

Assistenztrainer Marcus Sorg wird den Bundestrainer in den beiden anstehenden EM-Qualifikationsspielen gegen Weißrussland und Estland im Juni vertreten. Torwarttrainer Andreas Köpke wird Co-Trainer Sorg unterstützen.