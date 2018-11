Bundestag beschließt schärfere Mietpreisbremse

Bundestag beschließt Verschärfung der Mietpreisbremse: Die Neuregelungen sehen unter anderem eine Auskunftspflicht für Vermieter vor. Diese müssen künftig die Miete des Vormieters offenlegen. So sollen neue Mieter erkennen, ob ihre Miete zu hoch ist. Zudem werden Mietsteigerungen nach Modernisierungen begrenzt, Vermieter können damit künftig weniger Modernisierungskosten auf Mieter umlegen.

Der Deutsche Mieterbund (DMB) begrüßt die Nachbesserungen. „Wichtig ist, dass die Absenkung der Modernisierungsumlage von 11 auf 8 Prozent künftig bundesweit gelten wird und nicht nur in einzelnen Städten, die von den Bundesländern festgelegt werden“, erklärte der DMB-Bundesdirektor Lukas Siebenkotten.

Jetzt muss die Mietrechtsreform noch den Bundesrat in rund zwei Wochen passieren. Sofern die Länderkammer keinen Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses stellt, könnten die Änderungen bereits am 1. Januar 2019 in Kraft treten.