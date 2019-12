Bundespräsident: Demokratie braucht uns

„Jetzt leben wir seit 30 Jahren in Einheit, Freiheit und Demokratie. Nur: Nehmen wir das bitte nicht als selbstverständlich!“

Das sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache, die am 25. Dezember ab 19 Uhr von den Fernsehsendern ausgestrahlt wird. Allerdings dürfe das aber nicht als selbstverständlich betrachtet werden.

„Wir brauchen die Demokratie – aber ich glaube: derzeit braucht die Demokratie vor allem uns! Zum Glück – und das ist anders als in einer Diktatur – braucht die Demokratie keine Helden. Was die Demokratie braucht sind selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger – mit Zuversicht und Tatkraft, mit Vernunft, Anstand und Solidarität“, so Steinmeier.

„Und ich weiß: Alles das steckt in uns, steckt in Ihnen, steckt in dieser gesamten Gesellschaft. Und deshalb glaube ich an uns. Deshalb glaube ich an dieses Land. Und deshalb weiß ich, dass wir gemeinsam die Dinge immer wieder zum Besseren wenden“, sagte der Bundespräsident weiter.