Bundesliga Sonntagsspiele: FC Bayern und Stuttgart siegen

Der FC Bayern München und der VfB Stuttgart haben am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga ihre Spiele gewonnen. Die Stuttgarter siegten beim 1. FC Köln am Sonntagnachmittag mit 3:2. Mit dem vierten Sieg in Folge haben sich die Schwaben vorerst aus dem Abstiegskampf verabschiedet und belegen nun mit 33 Punkten einen Platz im Tabellenmittelfeld. Köln bleibt nach der Heimpleite Tabellenschlusslicht.

Freiburg unterliegt dem FC Bayern mit 0:4

Am Sonntagabend beendete die Partie Freiburg gegen Bayern den 25. Spieltag. Der deutsche Rekordmeister gewann im Breisgau souverän mit 4:0. Ein Eigentor von Freiburgs Schwolow eröffnete in der 26. Minute den Torreigen für die Münchner. Drei Minuten später netzte Tolisso ein. Wagner (54.) und Müller (69.) waren für den Tabellenführer in der zweiten Halbzeit erfolgreich.

Mit dem Dreier und jetzt 63 Punkten auf dem Konto liegen die Münchner weit vor der Konkurrenz an der Tabellenspitze. Schalke folgt auf Rang zwei mit 20 Punkten Rückstand. Dahinter folgen punktgleich Dortmund und Frankfurt. Leverkusen ist Fünfter, Leipzig belegt Rang sechs.