Bundesliga Samstagsspiele: 4 Siege, 2 Remis

Am ersten Samstags-Spieltag gab es zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Bundesliga vier Siege und zwei Unentschieden. Im Top-Spiel siegte RB Leipzig gegen Schalke 04 am Samstagabend mit 3:1 und verdrängt mit dem Dreier die Königsblauen vom zweiten Tabellenrang.

Der FC Augsburg hat die Abstiegssorgen des Hamburger SV zum Start in die Rückrunde indes weiter verschärft. Die Fuggerstädter besiegten den Tabellenvorletzten in einer hartumkämpften Partie knapp aber verdient mit 1:0.

Einen Gewinner gab es am Samstag auch in der Partie zwischen Hannover 96 und Mainz 05. Die Niedersachsen setzten sich vor heimischer Kulisse mit 3:2 durch. Einen Dreier sicherte sich auch der VfB Stuttgart beim Comeback von Angreifer Mario Gomez. Die Schwaben siegten gegen Hertha BSC Berlin mit 1:0.

Die TSG 1899 Hoffenheim erzielte in Bremen ein Remis, die beiden Teams trennten sich 1:1. Auch Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg trennten sich mit 1:1-Unentschieden.

Bereits am Freitagabend siegte in Leverkusen der FC Bayern München mit 1:3. Am Sonntag stehen noch zwei Begegnungen auf dem Programm des 18. Spieltags: Borussia Dortmund empfängt den VfL Wolfsburg und der 1. FC Köln empfängt im Rhein-Derby Borussia Mönchengladbach.

In der Tabelle führt Titelverteidiger FC Bayern souverän mit 44 Punkten. Leipzig ist jetzt schärfster Verfolger der Münchner mit 13 Punkten Rückstand. Schalke ist jetzt Dritter mit 30 Punkten.