Bundesliga am Freitag: Stuttgart und BVB eröffnen 12. Spieltag

Nach der Länderspielpause eröffnet Borussia Dortmund am Freitagabend mit dem Gastspiel beim VfB Stuttgart den 12. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Seit 2010 hat der VfB keines der folgenden sieben Heimspiele gegen die Schwarz-Gelben gewinnen können.

Leicht dürfte es für den BVB bei den Schwaben am Abend allerdings in dieser Saison nicht werden. Die Stuttgarter sind zu Hause eine echte Macht. Der VfB ist im Kalenderjahr 2017 in der Mercedes-Benz-Arena noch unbesiegt.

Am Samstag geht es dann mit sechs Partien weiter. Das Topspiel findet am Nachmittag in der Münchner Allianz Arena statt. Im Bayern-Derby treffen der FC Bayern und der FC Augsburg um 15.30 Uhr aufeinander.