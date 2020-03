Bundesländer schließen Schulen

Länder ordnen Schließungen an: Wegen der Corona-Krise haben nun mehrere Bundesländer angekündigt, in der kommenden Woche alle Schulen und Kitas zu schließen.

Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und das Saarland machen Schulen und Kitas von Montag an dicht.

In Berlin soll der Betrieb in Schulen und Kitas von der kommenden Woche an stufenweise eingestellt werden. In den übrigen Bundesländer laufen Beratungen über entsprechende Maßnahmen.